Cavallero Biae | Prima banca focalizzata su energie alternative e transizione

Una banca italiana si distingue come la prima nel settore delle energie alternative e della transizione energetica. La banca ha dichiarato di essere interamente dedicata a questi ambiti, con un focus esclusivo su progetti e investimenti legati alla sostenibilità ambientale. La sua attività si concentra nel promuovere iniziative innovative nel campo delle energie rinnovabili e della transizione ecologica.

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - "Biae è la prima banca interamente focalizzata nel settore delle energie alternative e della transizione energetica ed ecologica. Siamo controllati al 100% da Banca del Fucino e tutte le nostre iniziative mirano a sostenere la transizione". Così Carlo Cavallero, Direttore Generale della Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia, illustra il core business di Biae nata a ottobre 2025 e per la prima volta al Key - The Energy Transition Expo, l'evento di riferimento per la transizione energetica in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), dal 4 al 6 marzo, presso la Fiera di Rimini.