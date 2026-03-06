Cava Giordano | Più agenti e un sistema di sorveglianza moderno per rafforzare la sicurezza

Il candidato a sindaco di Cava, Raffaele Giordano, ha presentato un nuovo manifesto incentrato sulla sicurezza urbana. Nel documento, si evidenzia la volontà di aumentare il numero di agenti e di installare un sistema di sorveglianza più avanzato. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità della città di affrontare ogni tipo di emergenza. La proposta è stata resa nota stamane durante un evento pubblico.

Una città più sicura, capace di far fronte a qualsiasi tipo di emergenza. Il candidato a sindaco Raffaele Giordano, nel quinto manifesto apparso stamane in città, si sofferma su un tema di importanza nevralgica per la città: la sicurezza. "Lavoreremo per garantire una maggiore presenza delle Forze dell'Ordine in città – ha spiegato Giordano – e per far sì che il Comune faccia da centrale operativa per coordinare tutte le Forze dell'Odine, alle quali sarà richiesta una presenza anche notturna". Ha, poi, aggiunto: "Nel nostro programma c'è un potenziamento della Polizia Municipale, troppo spesso dimenticata in questi anni. In questo senso va un piano di reclutamento di agenti, che potrà essere attuato nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale a cui il nostro comune è sottoposto.