Cava di Riano | operaio travolto da una pala la vita spezzata

Un operaio di 51 anni, cittadino romeno, è morto giovedì 5 marzo in una cava di tufo a Riano, dopo essere stato travolto da una pala durante il lavoro. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava sul sito, senza segnalare ferite o altre complicazioni prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

Una vita spezzata in un attimo di distrazione. Un operaio di 51 anni, cittadino romeno, ha perso la vita giovedì 5 marzo all’interno di una cava di tufo a Riano. La vittima stava per lasciare il cantiere quando è stata travolta da una pala meccanica in movimento. L’incidente si è verificato nel piazzale del sito estrattivo, dove l’uomo era impegnato nelle ultime operazioni prima della fine del turno. L’impatto con il mezzo pesante è stato fatale, non lasciando scampo alla vittima nonostante l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Carabinieri e la Polizia Locale insieme agli operatori del 118. Le autorità hanno constatato il decesso sul posto, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Operaio schiacciato da una pala meccanica nelle cave di tufo a Riano: Dorel muore a 51 anniLutto a Castel Nuovo di Porto e a Riano per la morte sul lavoro dell'operaio 51enne Dorel Ciobanu, travolto da una pala meccanica nelle cave di tufo.

Cava di Riano: operaio schiacciato, 152 morti dal 2003Nel cuore di una cava di tufo a Riano, nei pressi di Roma, un operaio di 51 anni ha perso la vita schiacciato da una pala meccanica in movimento.

Una raccolta di contenuti su Cava di Riano operaio travolto da una....

Temi più discussi: Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava di Riano; Operaio 51enne muore in una cava vicino Roma; Operaio 51enne muore in una cava vicino Roma; RIANO – Tragedia in cava, operaio travolto dalla ruspa guidata dal collega.

Roma, investito e schiacciato da pala meccanica a Riano: morto operaio 51enneL'incidente sul lavoro è avvenuto vicino a Roma. Il 51enne di origini romena è la 152esima vittima in un cantiere di Roma e provincia dal 1° gennaio del 2003 ad oggi ... tg24.sky.it

Operaio 51enne muore in una cava vicino RomaUn operaio di 51 anni è stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino romeno, stava per ... adnkronos.com

Un operaio di 51 anni è stato investito e schiacciato da una pala meccanica in movimento in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino romeno, stava per lasciare il cantiere quando è avvenuto l'incidente, che - facebook.com facebook