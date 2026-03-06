Cava di Riano | operaio schiacciato 152 morti dal 2003

Un operaio di 51 anni è morto a Riano, vicino a Roma, dopo essere stato schiacciato da una pala meccanica in movimento all’interno di una cava di tufo. Dall’inizio del 2003, sono state registrate 152 vittime in questa cava. Le autorità stanno indagando sull’incidente e sulle condizioni di sicurezza del sito.

Nel cuore di una cava di tufo a Riano, nei pressi di Roma, un operaio di 51 anni ha perso la vita schiacciato da una pala meccanica in movimento. L'incidente mortale è avvenuto ieri, mentre il lavoratore, cittadino romeno, stava per lasciare il cantiere. Sul luogo del dramma sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dello Spresal per gestire l'emergenza. Questo fatto tragico si inserisce in un contesto allarmante: l'uomo rappresenta la 152esima vittima registrata nei cantieri della provincia romana dal primo gennaio 2003 ad oggi. Tra le vittime totali, ben 42 erano cittadini stranieri, di cui molti romeni, evidenziando una vulnerabilità specifica nel settore delle costruzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Operaio schiacciato da una pala meccanica nelle cave di tufo a Riano: Dorel muore a 51 anniLutto a Castel Nuovo di Porto e a Riano per la morte sul lavoro dell'operaio 51enne Dorel Ciobanu, travolto da una pala meccanica nelle cave di tufo.

