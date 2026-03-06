Caterina Balivo risponde ai fan | Rifatta? Tutta naturale… finché dura

Caterina Balivo, nata nel 1980 e originaria di Aversa, è ormai un volto noto della televisione italiana, apprezzata dal pubblico per la sua spontaneità e professionalità. Recentemente, ha risposto ai fan riguardo a presunte modifiche estetiche, affermando di essere tutta naturale, almeno fino a quando durerà. La conduttrice romana d’adozione rimane una presenza costante nel panorama televisivo nazionale.

Classe 1980, originaria di Aversa ma romana d’adozione, Caterina Balivo continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana. Durante il Festival di Sanremo 2026, dove ha seguito il programma “La Volta Buona” con cast d’eccezione, la conduttrice ha colto l’occasione per rispondere direttamente ai fan sulle voci che la volevano rifatta. Un telespettatore le ha scritto: “Sei tutta naturale”, e Balivo ha risposto con il sorriso: “Finché dura. questa naturalezza”. Poi, scherzando, ha replicato: “E al papà no? Vogliamo ringraziare anche il papà?”, mostrando ancora una volta il suo spirito ironico e spontaneo. Caterina Balivo, dunque, rivendica con orgoglio la sua naturalezza, un fatto ormai raro nel mondo dello spettacolo e della televisione moderna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

