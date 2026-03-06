Castelvetere sul Calore tra i Percorsi Stellati del progetto Turistitalia

Castelvetere sul Calore è stato inserito nel progetto “Percorsi Stellati” di Turistitalia, un'iniziativa che mette in evidenza itinerari turistici dedicati alla scoperta delle peculiarità dei territori italiani. L’amministrazione comunale annuncia ufficialmente la partecipazione alla rete, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio locale attraverso un nuovo percorso dedicato ai visitatori.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) I “Percorsi Stellati” sono itinerari selezionati che mettono in rete luoghi caratterizzati da un forte legame tra natura, cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche I “Percorsi Stellati” sono itinerari selezionati che mettono in rete luoghi caratterizzati da un forte legame tra natura, cultura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un modello di turismo lento, sostenibile e consapevole, orientato alla scoperta dei borghi e delle identità locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Castelvetere sul Calore, torna operativo l'ufficio postaleL’ufficio postale di Castelvetere Sul Calore riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

Castelvetere sul Calore, cresce l’allerta: tentativi di furto sul territorio comunaleCastelvetere sul Calore, 26 dicembre 2025 – Il Comune di Castelvetere sul Calore ha diffuso un avviso di allerta alla cittadinanza riguardo la...