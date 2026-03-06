Castelnuovo | bandiera rossa arancione contro la violenza impegno

Il Comune di Castelnuovo Magra ha annunciato l’adesione alla campagna contro la violenza sulle donne, esponendo una bandiera rossa e arancione come simbolo di solidarietà e impegno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su questa problematica. La bandiera sarà esposta pubblicamente come gesto concreto di vicinanza e attenzione.

Il Comune di Castelnuovo Magra ha deciso di unirsi ufficialmente alla campagna istituzionale contro la violenza sulle donne, innalzando il simbolo rossoarancione come segnale di impegno costante. Questa adesione, formalizzata con una deliberazione del consiglio comunale nel febbraio 2026, segna l'inizio di un percorso annuale che va oltre le semplici ricorrenze simboliche. L'annuncio arriva in un momento storico particolare, coincidente con l'80° anniversario della Italiana e del diritto di voto femminile, trasformando l'anno corrente in una celebrazione speciale per i diritti delle donne. La sindaca Katia Cecchinelli sottolinea come questa iniziativa non sia un atto isolato, ma parte di una strategia più ampia che coinvolge scuole e spazi pubblici.