Castellammare spacciava nonostante i domiciliari | arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri durante un controllo nella sua abitazione a Castellammare. Durante la perquisizione sono stati trovati hashish, diverse dosi pronte per la vendita e bilancini di precisione. L’uomo non è riuscito a rispettare le restrizioni imposte e ora si trova in stato di fermo.

Controllo dei Carabinieri nell'abitazione del 40enne ai domiciliari: trovati hashish, dosi pronte e bilancini. Il controllo nell'abitazione del 40enne. I Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato A. D. L., 40enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari, durante un servizio di pattugliamento del territorio, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione. L'uomo era in casa, ma il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri. La perquisizione: hashish, dosi pronte e bilancini. Con il supporto del nucleo cinofili, i militari hanno ispezionato l'appartamento trovando un panetto di hashish da 100 grammi ancora da suddividere e 10 dosi già confezionate e pronte per la vendita.