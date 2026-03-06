Castel San Giorgio | 8 marzo un percorso espositivo permanente sull’emancipazione femminile

In occasione dell’8 marzo, il Comune di Castel San Giorgio ha inaugurato un percorso espositivo permanente dedicato all’emancipazione femminile. La mostra si sviluppa all’interno di alcuni spazi pubblici del paese e raccoglie testimonianze, fotografie e oggetti che raccontano le tappe principali della storia delle donne nella comunità. L’iniziativa mira a celebrare e ricordare il ruolo delle donne nel tempo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Castel San Giorgio promuove l’iniziativa “8 Marzo – Donne: Storia, Diritti, Futuro”, un momento di riflessione civile e culturale dedicato al lungo cammino delle donne verso la conquista dei diritti e della piena cittadinanza. L’appuntamento è in programma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 10.30 presso l’Aula Consiliare. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato un percorso espositivo composto da stampe e manifesti illustrati con testi e immagini, pensato per ripercorrere le tappe fondamentali della storia dell’emancipazione femminile: dalle lotte per il lavoro e la dignità nei... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castel San Giorgio: 8 marzo, un percorso espositivo permanente sull’emancipazione femminile Incidenti sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli... Incidente sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al trafficoPomeriggio da dimenticare per chi è al volante sull'A30: traffico rallentato, infatti, a causa di un incidente registrato intorno alle 17, tra gli... Altri aggiornamenti su Castel San Giorgio 8 marzo un percorso.... Discussioni sull' argomento Castel San Giorgio aderisce agli Ambulatori Virtuali di Comunità: attivo il presidio presso la Casa Comunale; Castel San Giorgio, sala gremita per il Pd: il confronto sulle Ragioni del No riaccende la partecipazione; Prima categoria Trento girone A. Avvio di girone di ritorno complicato per il Castelsangiorgio; Cosmi debutta davanti a diecimila spettatori: le probabili formazioni di Salernitana-Catania. Anche Castel’in Fest di Castel San Giorgio (SA) ha scelto Azzurra Spettacoli! #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti - facebook.com facebook