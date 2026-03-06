Caso Paragon per i pm i servizi spiarono Casarini e Caccia Bersagliato anche il direttore di Fanpage Cancellato ma non dall’Aisi

Secondo i pubblici ministeri, i servizi segreti italiani hanno utilizzato il software “Graphite” della società israeliana Paragon per spiare i telefoni di attivisti di Mediterranea, tra cui Giuseppe Caccia e Luca Casarini. L’operazione ha coinvolto anche il direttore di Fanpage, che però non è stato cancellato dall’Aisi. La vicenda riguarda l’uso di strumenti di sorveglianza e le modalità di infiltrazione delle agenzie di sicurezza.

Caso Paragon, furono i Servizi a intercettare gli smartphone degli attivisti di Mediterranea. Ma resta il giallo su Cancellato L'Aisi, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (cioè i servi segreti italiani), ha infiltrato e spiato grazie al software "Graphite" della società israeliana Paragon, i telefoni cellulari degli attivisti di Mediterranea, Giuseppe Caccia e Luca Casarini. Anche il cellulare del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, risulta infettato dallo stesso malware durante lo stesso attacco che ha colpito Caccia e Casarini, tuttavia il mandante dell'infiltrazione non sarebbe stata l'Aise. Nei mesi scorsi i magistrati...