caso epstein trump accusato di aggressione sessuale nei nuovi file

Nei documenti dell’Fbi pubblicati il 5 marzo dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vengono riportate accuse contro un ex presidente riguardo a aggressioni sessuali. I file contengono dettagli su indagini in corso e coinvolgimenti di diverse persone legate al caso Epstein. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei media, mentre le autorità continuano le verifiche sui fatti.

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha diffuso documenti relativi ad alcuni interrogatori del 2019. Ecco cosa sarebbe successo. Seguendo l’ordine di numerazione dei documenti diffusi in precedenza dal Dipartimento di Giustizia, l’organizzazione indipendente National Public Radio aveva evidenziato l’assenza di 53 pagine, accusando la procuratrice federale Pam Bondi di insabbiamento. Successivamente, il Dipartimento di Giustizia ha spiegato di non aver diffuso in precedenza i documenti perché erano stati erroneamente contrassegnati come “duplicati”. Il 5 marzo, poi, è arrivata la pubblicazione di 16 delle 53 pagine: non è dato sapere perché ne manchino ancora 37. 🔗 Leggi su Lettera43.it

