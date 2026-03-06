caso epstein trump accusato di aggressione sessuale da una donna

L’Fbi ha reso pubblici ieri nuovi documenti riguardanti il caso Jeffrey Epstein, nei quali una donna accusa il presidente degli Stati Uniti di averla aggredita sessualmente. Le carte contengono dettagli sulle accuse mosse contro Trump, che coinvolgono comportamenti ritenuti inappropriati. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini che coinvolgono anche altre persone.

L’ Fbi ha reso pubblici ieri nuovi documenti legati al caso Jeffrey Epstein, riportando accuse di aggressione sessuale rivolte da una donna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I fascicoli, spiegano dal Dipartimento di Giustizia, erano stati precedentemente classificati come “duplicati” e quindi non erano stati diffusi. La loro pubblicazione ha riacceso le polemiche politiche e giudiziarie intorno al legame tra il presidente e il defunto finanziere pedofilo. Leggi anche: Hillary Clinton all’attacco: “Mai incontrato Epstein. Interrogate Trump, non me” I documenti includono trascrizioni di interrogatori condotti dall’ Fbi nel 2019, nei quali una donna ha dichiarato di essere stata vittima di abusi sia da parte di Epstein sia di Trump quando aveva tra i 13 e i 15 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

