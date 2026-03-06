Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici nuovi documenti relativi al caso Epstein, che erano stati esclusi per errore in passato. Tra i file emergono anche accuse di una donna contro Donald Trump. I documenti ora disponibili forniscono dettagli aggiuntivi su alcune delle persone coinvolte e sulle indagini in corso. Nessuna conclusione è ancora stata ufficialmente comunicata.

Nuovi documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e contengono anche alcune accuse non confermate che puntano il dito contro l’attuale presidente americano Donald Trump. La diffusione dei fascicoli arriva dopo che il Dipartimento ha riconosciuto che parte del materiale era stata esclusa per errore durante una precedente revisione dei documenti collegati all’indagine sul finanziere, morto nel 2019 mentre era detenuto. Secondo quanto spiegato dalle autorità statunitensi, alcuni file erano stati erroneamente codificati come duplicati e quindi non erano stati inclusi nella grande tranche di documenti resa pubblica nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, resi noti nuovi file: emerse accuse di una donna contro Donald Trump

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump nei file di Epstein resi pubblici stanotteIl rilascio degli Epstein Files da parte del Dipartimento di Giustizia riporta a galla i rapporti tra il miliardario pedofilo e il tycoon.

Caso Epstein, trovato un milione di nuovi file: “Saranno esaminati e resi pubblici tra qualche settimana”Un milione di nuovi file potenzialmente legati a Jeffrey Epstein è stato consegnato al Dipartimento di Giustizia: saranno diffusi tra alcune...

Tutti gli aggiornamenti su Caso Epstein.

Temi più discussi: Epstein files travolgono Mandelson, Ue chiede indagine per l’ex commissario al Commercio; Censura Epstein files, il Dipartimento della giustizia americano risponde; Cosa si nasconde davvero negli Epstein files?; Epstein files, chi sono i personaggi europei citati nei documenti.

Pubblicati i documenti mancanti degli Epstein files, ci sarebbero accuse di stupro contro Trump: Zero proveIl Dipartimento della Giustizia USA ha reso noti alcuni documenti facenti parte degli Epstein files non ancora pubblicati: ci sarebbero le deposizioni ... fanpage.it

Clinton, Summers e i documenti mancanti: cosa emerge dall'inchiesta su EpsteinBill Clinton spiega come è stato presentato a Jeffrey Epstein e respinge ogni addebito, mentre emergono dubbi sulla completezza degli archivi dell'indagine ... notizie.it

Trump e il caso Epstein: pubblicati nuovi files con accuse di aggressione sessuale x.com

la Repubblica. . Ci sono anche accuse di aggressione sessuale rivolte da una donna al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei nuovi documenti dell'Fbi sul caso Epstein pubblicati il 5 marzo dal dipartimento di Giustizia. I documenti non erano stati diffu - facebook.com facebook