Case vacanza fantasma scoperti 16 evasori e mezzo milione nascosto al Fisco

La Guardia di Finanza ha individuato 16 persone coinvolte in attività di affitti turistici irregolari nelle valli trentine, sequestrando circa mezzo milione di euro nascosto al Fisco. L'operazione ha portato alla scoperta di case vacanza fantasma utilizzate per eludere le imposte e aggirare le normative sulla locazione turistica. Sono stati presi provvedimenti contro chi gestiva immobili senza regolare autorizzazione e senza dichiarare i redditi.

La Guardia di Finanza di Trento ha individuato appartamenti affittati online senza nessun tipo di dichiarazione: quattro proprietari erano totalmente sconosciuti al Fisco La Guardia di Finanza è tornata a puntare i riflettori sugli affitti turistici irregolari nelle valli trentine. Un sistema parallelo di locazioni brevi, pubblicizzate online e sui social, che negli ultimi anni avrebbe generato oltre 470 mila euro di redditi non dichiarati. È quanto è emerso da un'attività di controllo condotta dai militari del Comando Provinciale di Trento, che hanno individuato 16 proprietari di immobili dediti alla locazione turistica senza adempiere agli obblighi fiscali.