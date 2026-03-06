Casato Prime Donne dove il vino diventa viaggio | la storia di Donatella Cinelli Colombini

Il Casato Prime Donne in Toscana trasforma il vino in un’esperienza di viaggio, raccontando la storia di Donatella Cinelli Colombini. In questa regione, il vino rappresenta più di un semplice prodotto: è parte integrante del paesaggio, del lavoro e della cultura locale. Sempre più spesso, le aziende vinicole aprono le porte a chi desidera scoprire non solo il sapore, ma anche le radici di questa tradizione.

In Toscana il vino non è soltanto un prodotto. È paesaggio, lavoro, reputazione e, sempre più spesso, accoglienza. La cantina è entrata stabilmente nel lessico del viaggio. Donatella Cinelli Colombini, nata nel 1953, laureata in storia dell'arte medievale a Siena, ha reso possibile questa trasformazione. Nel 1993 fonda il Movimento Turismo del Vino e lancia Cantine Aperte, rendendo comune un gesto che prima era raro. In pratica: entrare in azienda, incontrare chi produce, conoscere un territorio attraverso chi lo lavora. Nel 1998 crea un'azienda agricola a suo nome, riunendo due proprietà di famiglia: il Casato a Montalcino e la Fattoria del Colle a Trequanda.

