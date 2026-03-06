Alla Casa del Teatro di Faenza si terrà uno spettacolo che vede i burattini incontrare Shakespeare. L’evento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte della stagione “Un teatro di pace” e è promosso dal Teatro Due Mondi. L’ingresso costa 2 euro e l’evento si inserisce nel calendario delle attività teatrali della struttura.

I burattini incontrano Shakespeare alla Casa del Teatro di Faenza. Lo spettacolo, pensato per un pubblico adulto, sarà presentato nell’ambito della Stagione Un teatro di pace a cura del Teatro Due Mondi (ingresso unico 2 euro). Questa sera alle 21 alla Casa del Teatro di Faenza è in programma lo spettacolo ’Lear e il suo Matto’ di Teatro Invito e della Compagnia Walter Broggini, che intreccia teatro d’attore e di figura. Walter Broggini (burattinaio) e Luca Radaelli (attore) danno vita a un Re Lear che trae linfa dal teatro popolare, dalla farsa, dal balletto indemoniato delle teste di legno: "In Italia si tende a dare ai burattini l’etichetta di “teatro per bambini”, dimenticandosi l’origine rituale e demoniaca delle maschere (Arlecchino, Brighella) e l’aspetto inquietante di alcuni personaggi del teatro di figura (Punch, Guignol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa del Teatro, i burattini incontrano Shakespeare

Forlimpopoli, burattini e musica aprono la nuova stagione di spettacoli per famiglie del Teatro VerdiIl Teatro Verdi di Forlimpopoli presenta la nuova edizione della rassegna “Teatro per le Famiglie”, tre appuntamenti dedicati al pubblico dei più...

Al Teatro del Parco arriva "Cenerentola 301": la fiaba classica prende vita coi burattiniNuovo appuntamento al Teatro del Parco con la rassegna per famiglie “Domenica a Teatro”, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con...

Contenuti utili per approfondire Casa del Teatro i burattini incontrano....

Temi più discussi: Spettacoli teatrali per bambini a Torino; Casa del Teatro, i burattini incontrano Shakespeare; Einstein e Galileo a teatro, tornano a Torino gli spettacoli di Flavio Albanese; Teatro dei 99, il 1° marzo in scena Rimbambimenti nella stagione multidisciplinare Come a casa.

La Stagione della Casa del Teatro. Giovedì ’Una storia palestinese’Al via giovedì la Stagione della Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 7), dal titolo-tema ’Un teatro di pace’.... Al via giovedì la Stagione della Casa del Teatro di Faenza (via Oberdan 7), dal ... ilrestodelcarlino.it

’Saluti dalla Terra’ alla Casa del Teatro’Saluti dalla Terra’ del Teatro dell’Orsa alla Casa del Teatro di Faenza. La Compagnia guidata da Monica Morini e Bernardino Bonzani porta in scena domande urgenti sui cambiamenti climatici e sulla ... ilrestodelcarlino.it

Siamo felici di ospitare alla Casa del Teatro domani sera, venerdì 27 febbraio, della Compagnia Il Baule Volante Teatro. Lo spettacolo, diretto da e interpretato da e - facebook.com facebook