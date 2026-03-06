Carta docente i docenti che non visualizzano il residuo dell’anno precedente lo ritroveranno in piattaforma dal 9 marzo

Il 9 marzo 2026 i docenti che non hanno ancora visualizzato il residuo dell’anno precedente sulla piattaforma della Carta del Docente lo troveranno disponibile. La questione è stata discussa durante un incontro del 5 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto di Anief, che ha affrontato il tema della visualizzazione degli importi.

Carta del docente: chi non ha ricevuto il residuo del 2024/25 potrà riaverlo alla riapertura della piattaforma a fine febbraio?Nel question time del 6 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Walter Miceli, avvocato e collaboratore del...

Carta docente 2025/26: alla riapertura della piattaforma i docenti con supplenze brevi non avranno il bonusCresce l’attesa per l’accredito del Bonus Carta docente per l’anno scolastico 2025/26.

La carta del docente é diminuita La colpa é nostra, accettiamo tutto senza ribellarci. Dobbiamo fare uno sciopero di una settimana, chi ci sta - facebook.com facebook

La Carta Docente anche per i supplenti, la novità nella scuola per i precari e la beffa sulla cifra: da quando sarà attiva e cosa c'è da sapere x.com