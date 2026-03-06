Dal 9 marzo è attiva la Carta del docente, che prevede un importo di 383 euro. La misura riguarda anche i precari e rimarrà valida fino al 30 giugno e al 31 agosto. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato l’utilizzo dei fondi per l’acquisto di materiali didattici, strumenti musicali e spese di trasporto.

Dal 9 marzo attiva la Carta del docente con 383 euro. Il MIM include i precari e autorizza le spese per trasporti e strumenti musicali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro: spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto

Carta docente, 383 euro: attiva dal 9 marzo. Requisiti e info utili

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carta docente.

Temi più discussi: Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto; Carta del Docente 2026, gli sconti e la possibile data di erogazione; Carta del Docente, quando arriva? Mancano tre mesi alla fine dell'anno scolastico e ancora nulla; Carta Docente 2026 al via: Attiva dal 9 Marzo. Varrà 383 euro mentre 281 milioni saranno destinati direttamente alle scuole. Ecco i beneficiari e le spese ammissibili. Tutte le Novità più importanti.

Carta del docente, scende a 383 euro. Attiva dal 9 marzoAl via la Carta del docente per l’anno scolastico 2025/2026, estesa anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al 31 agosto, ai docenti con incarichi di ... huffingtonpost.it

Carta del docente 2025/2026 attiva dal 9 marzo: i corsi della Tecnica della Scuola da acquistare col bonusCi siamo: la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà 383 euro.Una platea complessiva di beneficiari di oltre ... tecnicadellascuola.it

Condividete! Facciamo sentire a tutti la nostra indignazione. La scelta di fissare la Carta Docente a 383 euro trasmette un segnale difficile da ignorare: la formazione degli insegnanti sembra essere considerata una voce su cui risparmiare. Non colpisce solo la - facebook.com facebook

La Carta Docente anche per i supplenti, la novità nella scuola per i precari e la beffa sulla cifra: da quando sarà attiva e cosa c'è da sapere x.com