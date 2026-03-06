Carrisi a Genova | segreti e buio in La bugia dell’orchidea

Lunedì 9 marzo alle 18:30, nella Sala del Maggior Consiglio a Genova, si terrà un incontro con lo scrittore Donato Carrisi per presentare il suo ultimo romanzo, “La bugia dell’orchidea”. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore, che discuterà del suo nuovo libro e delle sue tematiche. La serata offrirà l’occasione di ascoltare direttamente Carrisi parlare delle sue storie e dei suoi personaggi.

La Sala del Maggior Consiglio ospiterà lunedì 9 marzo alle 18:30 l'incontro con Donato Carrisi e il suo ultimo romanzo La bugia dell'orchidea. L'appuntamento, inserito nella rassegna Un Palazzo di libri, vedrà la presenza anche di Erica Manna. Si tratta del quarto appuntamento della serie curata da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi. L'opera dello scrittore è attualmente ai vertici delle classifiche e riceve recensioni positive in tutta Italia. Il libro viene descritto come un racconto fatto di segreti e inquietudini che si apre con una scena terribile e magistralmente descritta. La narrazione conduce gradualmente verso il cuore del buio creato dalle verità non dette nemmeno a se stessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Donato Carrisi e il suo "La bugia dell'orchidea" per la rassegna Un Palazzo di libri

