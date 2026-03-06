Carovigno | mozione contro Leoci il fratello e lo scontro politico

A Carovigno, sei consiglieri dell’opposizione hanno depositato una mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio comunale, Francesco Leoci. L’accusa riguarda l’uso della carica istituzionale in favore del fratello Alessandro durante una seduta avvenuta il 26 novembre 2025. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito politico nel municipio della città pugliese.

Una mozione di sfiducia contro il presidente del Consiglio comunale di Carovigno, Francesco Leoci, è stata depositata ieri da sei consiglieri dell'opposizione, accusandolo di aver utilizzato la sua posizione istituzionale per favorire il fratello Alessandro durante una seduta del 26 novembre 2025. La replica della maggioranza definisce l'istanza come invalida a causa della mancanza delle firme richieste dallo Statuto comunale, lasciando aperta la possibilità che la discussione venga rinviata alla prossima riunione programmata per il 12 marzo. L'atmosfera politica nel piccolo centro di Carovigno si è surriscaldata in questi giorni, trasformando un evento specifico di fine novembre in un caso simbolo di gestione personalistica e violazione dei principi di neutralità.