Carolina Tedeschi | Chi l'ha detto che le donne non possono parlare di motori?

Carolina Tedeschi, presentatrice e content creator, si occupa di motori e motoriport, sfidando i pregiudizi e i luoghi comuni legati alla partecipazione femminile in questo settore. Con un approccio diretto, racconta il mondo delle corse e delle auto, condividendo esperienze e opinioni senza filtri. La sua attività mira a mostrare un’immagine diversa di chi si avvicina alle competizioni motoristiche.

A moderare alcuni momenti di dibattito sarà Carolina Tedeschi, volto del programma televisivo di Sky Race Anatomy F1 e content creator da 144mila follower su Instagram, specializzata proprio nel racconto del mondo dei motori. I motori prima che un lavoro per lei sono stati una passione, come e quando è nata? «In parte è sempre stata con me visto che vengo da Reggio Emilia, poco distante dalla motor valley, e a casa mia la domenica si guardano Formula 1 e MotoGp, non il calcio. E poi in famiglia hanno corso quasi tutti. Da bambina ascoltavo i racconti di mio padre che per anni ha fatto da meccanico, manager e autista in mezza Europa a mio zio, pilota di motocross. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

