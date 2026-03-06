Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. La notizia è stata comunicata ieri, dopo un periodo di silenzio che aveva alimentato le speculazioni. Bonaventura, noto per il suo legame con il Milan, ha deciso di concludere la carriera dopo aver trascorso numerosi anni nel mondo del calcio professionistico.

Si ritira dal calcio l'esterno che in maglia rossonera ha segnato 35 gol in 184 partite. Ritratto di un beniamino che merita di essere ricordato Giacomo Bonaventura si ritira dal calcio giocato. L'ufficialità è arrivata ieri ma era prevedibile dopo il lungo silenzio che negli ultimi tempi era piombato sul giocatore. Si ritira in punta di piedi, come nello stile di un ragazzo mai sopra le righe ma estremamente concreto sul rettangolo di gioco.

Caro Jack, avresti meritato di più. Ma grazie per il milanismo

