caro energia una mazzata da 600 euro

I prezzi dell’energia in Italia sono aumentati significativamente, con rincari di circa 600 euro per le bollette. Dopo l’impennata dei costi di diesel e benzina, anche luce e gas hanno registrato aumenti rapidi e vistosi negli ultimi giorni. Le famiglie e le aziende devono affrontare una crescita dei costi energetici che colpisce diversi settori.

Dopo diesel e benzina, i cui prezzi sono letteralmente volati in pochi giorni, è il momento dei rincari dei costi energetici: luce e gas. "È allarme energia per le famiglie, su cui aleggia lo spettro della bolla dei prezzi del 2022-2023 che ha messo in ginocchio milioni di utenti". Federconsumatori lancia l’allarme e prefigura lo scenario peggiore, ovvero quello di un conflitto che andrà avanti con effetti pesanti sui costi energetici in modo simile a quanto accaduto con la guerra in Ucraina. L’associazione dei consumatori fa anche i primi conti in tasca ai cittadini. Se non vi sarà una immediata de-escalation, "le ricadute rischiano di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette.Il governo italiano ha stanziato 315 milioni di euro per un intervento a sostegno del settore energetico, prevedendo un bonus di 90 euro per i...

