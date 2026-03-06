Carnesecchi Juve i bianconeri lo seguono | le richieste dell’Atalanta sono molto elevate Ecco sotto quale cifra non scende la Dea
La Juventus sta monitorando il portiere dell'Atalanta, Carnesecchi, mentre le richieste di questa società sono molto alte. La squadra bergamasca non scende sotto una certa cifra e mantiene ferme le sue posizioni. La trattativa tra le due parti si concentra sui valori di mercato del giocatore. La Dea continua a mantenere una posizione di fermezza sui costi richiesti.
