Carlotta Bertin | Per Masterchef ho lasciato un lavoro sicuro Infastidita dall'odio gratuito della gente

Dopo la finale di MasterChef 15, Carlotta Bertin ha parlato con Fanpage, spiegando di aver lasciato un lavoro stabile per partecipare al cooking show. Ha commentato di essere infastidita dall’odio che ha ricevuto durante il programma. Bertin ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla sua esperienza e alle reazioni del pubblico, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Carlotta Bertin si racconta a Fanpage dopo la finale di MasterChef 15 persa contro Matteo "Teo" Canzi. Arrivata a un passo dal titolo, l'aspirante chef risponde alle polemiche sull'odio social e confessa la delusione per la mancata vittoria: "Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per partecipare. Volevo vincere, inutile negarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026: “Vittoria della gente. La dedico a Geolier, l’ho sentito ogni giorno”A poche ore dal trionfo a Sanremo 2026, Sal Da Vinci si racconta in un’intervista a Fanpage.

Rasha e Omer fanno pace al GF: “Mi sei mancato, l’orgoglio l’ho lasciato a casa” e scatta il bacioNella puntata del 15 dicembre del Grande Fratello, Rasha e Omer fanno pace dopo il brutto litigio della scorsa settimana.

Carlotta non convince gli Chef | MasterChef Italia 15

Tutti gli aggiornamenti su Carlotta Bertin.

Temi più discussi: Masterchef Italia 2026, la finale di Carlotta Bertin, biellese di Candelo: Per la prima volta nella vita faccio qualcosa che mi appassiona; Tra i finalisti di MasterChef c’è anche la piemontese Carlotta Bertin; Masterchef, Carlotta finisce al secondo posto; Masterchef, Carlotta in finale: Sogno un home restaurant.

Carlotta Bertin, chi è la finalista di MasterChef: età, lavoro, la scuola lasciata, il fidanzato e il sogno di lavorare in cucinaTra i volti più determinati di MasterChef Italia c’è Carlotta Bertin, 25 anni, originaria di Candelo, in provincia di Biella. Attualmente disoccupata, ha scelto di ... leggo.it

Carlotta Bertin, chi è la finalista di Masterchef 15/ Tanti lavori cambiati prima dell’amore per la cucinaCarlotta Bertin, chi è la finalista di Masterchef 15: originaria della provincia di Biella, ha cominciato a cucinare grazie alla nonna ... ilsussidiario.net

Il concorrente, originario di Boltiere, è giunto a un passo dalla vittoria: ad aggiudicarsi il titolo è stato Matteo “Teo” Canzi, che nella finale a due ha superato Carlotta Bertin - facebook.com facebook

MasterChef, #carlotta bertin: «Sui social mi hanno attaccata, ma so quanto valgo. Aprirò un ristorante, ma prima dovrò studiare» x.com