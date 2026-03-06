Carenza di medici nelle province | la ASL chiarisce sul calo di partecipazione ai concorsi per alcune specialità

La ASL ha spiegato che la bassa partecipazione ai concorsi per alcune specialità mediche riguarda diverse province e non si tratta di un problema isolato. La diminuzione delle iscrizioni si registra in più regioni del Paese, coinvolgendo vari territori e specializzazioni. La situazione viene confermata dai dati ufficiali raccolti nelle ultime sessioni di selezione. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie.

La Direzione Strategica: «È un problema nazionale, non locale. I professionisti preferiscono le grandi città come Roma». Proposte anche misure di welfare e sostegno abitativo per aumentare l'attrattività dei territori. La scarsa partecipazione ai concorsi per alcune specialità mediche non rappresenta una criticità limitata a un singolo territorio, ma rientra in una dinamica ormai diffusa a livello nazionale. È quanto chiarisce la Direzione Strategica della ASL, intervenuta per fornire alcune precisazioni sul tema e contestualizzare il fenomeno. «Le considerazioni diffuse in queste ore restituiscono una lettura parziale del fenomeno che, in realtà, riguarda dinamiche molto più ampie», fanno sapere dalla Direzione Strategica.