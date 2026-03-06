Cardiologi assunti ma le province restano vuote | il dato allarma

La ASL ha annunciato che, nonostante siano stati assunti cardiologi, le province rimangono prive di medici specializzati. La Direzione Strategica ha sottolineato che questa situazione riguarda l’intero paese e non si limita a una singola area. Il dato è stato confermato dopo i recenti concorsi per alcune specialità mediche, che hanno registrato una bassa partecipazione.

La Direzione Strategica della ASL ha confermato che la scarsa partecipazione ai concorsi per determinate specialità mediche non è un problema locale, ma una criticità nazionale. La preferenza dei professionisti per le grandi città come Roma sta svuotando le province, creando squilibri strutturali nel sistema sanitario. Nel recente bando per l'assunzione di tredici cardiologi, il risultato è stato positivo con circa ottanta domande e oltre quaranta candidati idonei, portando al completamento delle assunzioni previste. Tuttavia, questo successo isolato non nasconde il quadro generale in cui molte altre aree specialistiche faticano a trovare personale nelle sedi provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Il lavoro c'è, ma non chi lo fa: le professioni introvabili, in cosa specializzarsi per essere assunti a Palermo Leggi anche: Il lavoro c'è, ma chi lo fa no: le professioni introvabili, in cosa specializzarsi per essere assunti a Catania