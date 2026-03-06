Arrivata la primavera, molte persone cercano di rinnovare il proprio guardaroba con capi più leggeri e vivaci. In questo contesto, si segnalano dodici modelli di cardigan dai colori accesi, disponibili a meno di 20 euro, ideali per essere indossati senza sosta durante la stagione. Questi capi rappresentano una scelta economica e pratica per affrontare i primi caldi con stile.

L’arrivo della primavera porta con sé la voglia di dare una rinfrescata al nostro guardaroba con capi più leggeri e colorati che si adattano alle temperature più miti. Ed ecco che spuntano dalle collezioni di numerosi brand i cardigan, la maglia abbottonata davanti che tutte abbiamo nel guardaroba. Ideali per la mezza stagione come ogni anno diventano il nostro capo must perché sono l’alternativa ai blazer quando le giornate sono molto più calde e la soluzione da indossare sotto bomber e giacca di pelle quando l’aria frizzantina della primavera si fa sentire. Una semplice maglia in cotone che stagione dopo stagione è e rimarrà sempre il nostro capo preferito perché nella sua semplicità riesce ad elevare ogni outfit. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cardigan full of colour e “salva portafoglio” da usare senza sosta in primavera. 12 modelli sotto i 20 euro

