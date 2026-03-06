Carburanti governo si muove contro speculazioni Arera su bollette gas

Il governo ha annunciato misure per contrastare le speculazioni sui carburanti, con interventi mirati a limitare le oscillazioni dei prezzi. Nel frattempo, Arera ha pubblicato aggiornamenti sulle tariffe del gas nelle bollette. La situazione sui mercati energetici rimane critica, con i prezzi dell’energia in forte aumento e attenzione rivolta alle prossime decisioni delle autorità.

Roma, 6 mar. (askanews) – Mentre è allarme rosso sui mercati globali per i prezzi dell’energia – a New York nel pomeriggio il barile di greggio Wti è arrivato a rincarare di oltre il 12%, con un picco di seduta a 92,61 dollari, vicino ai massimi dal 2022, mentre il Brent ha toccato 94,64 dollari, sui massimi dal 2023 – in Italia è alta tensione sui carburanti e sulle prospettive per le bollette energetiche. Al punto che il governo sta mettendo in campo provvedimenti per contrastare sospette manovre speculative, su sui sono già pervenuti diversi casi di segnalazioni alla Guardia di Finanza. Parallelamente l’Arera, l’autorità sull’energia, ha annunciato un taglio straordinario del 15% ad una voce chiave per le bollette del gas che andrebbe a mitigare i prezzi nel prossimo inverno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’effetto guerra su carburanti e bollette e la sinistra pronta a speculare contro il governoLa guerra in Iran, che si estende a tutto il Medioriente, avrà un primo, drammatico effetto sul costo dei carburanti e dell’energia.

Leggi anche: Carburanti, ecco il piano del governo contro le speculazioni

Contenuti e approfondimenti su Carburanti governo si muove contro....

Temi più discussi: Carburanti sempre più cari: benzina verso i 2 euro al litro; Carburanti, la fiammata dei prezzi e il sospetto della speculazione; Il diesel corre verso i 2 euro al litro e semina la benzina: ecco dove fare il pieno costa di più; Iran, Meloni vede Eni e Snam: focus su sicurezza energetica e azioni di mitigazione.

Carburanti, ecco il piano del governo contro le speculazioniUrso: Rafforzato il monitoraggio su tutta la filiera. Con Giorgetti pronto un piano operativo della Guardia di Finanza contro rincari e speculazioni ... msn.com

Prezzi carburanti fuori controllo: diesel verso i 2 euro, a Milano punte di 2,6. Scatta l’allerta del governoIn questo quadro, la testata segnala anche la decisione di Eni di aumentare di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque centesimi quelli del gasolio, mentre per Ip il rial ... quattroruote.it

La GdF apre gli occhi contro gli aumenti in corso, indiscriminati e ingiustificati, dei carburanti - facebook.com facebook

La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera dei carburanti. Su indicazione del Mef dopo l'aumento dei prezzi degli ultimi giorni #ANSA x.com