Carburanti | 24 casi di speculazione sotto inchiesta

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha avviato un monitoraggio straordinario sui carburanti, dopo aver identificato 24 casi di possibile speculazione. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche nel Medio Oriente, che hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità dei prezzi. L’ente sta esaminando le pratiche di alcuni operatori per verificare eventuali abusi di mercato.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha attivato un monitoraggio straordinario sui carburanti in risposta alle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. Finora sono state registrate una ventina di segnalazioni relative a sospette pratiche speculative, attualmente sotto l'indagine delle Fiamme Gialle. Nonostante l'aumento delle quotazioni internazionali, i prezzi medi al distributore rimangono inferiori alla soglia psicologica dei due euro al litro. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mimit) ha varato l'operazione trasparenza per prevenire speculazioni ingiustificate nella filiera energetica. L'attivazione del dispositivo di controllo straordinario Nella prima settimana dell'escalation del conflitto mediorientale, le autorità hanno rilevato circa ventiquattro casi potenzialmente problematici.