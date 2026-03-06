CarapiaFdI | Sospendere l’iter del Pug

Il gruppo di Fratelli d’Italia del Circondario ha presentato una richiesta ufficiale al Comitato urbanistico metropolitano di Bologna, chiedendo di sospendere l’iter del Piano urbanistico generale adottato lo scorso ottobre dall’assemblea dei dieci Comuni. La richiesta si concentra sulla sospensione temporanea del procedimento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà valutata dall’ente competente.

Il gruppo di Fratelli d’Italia del Circondario ha presentato formale istanza al Comitato urbanistico metropolitano di Bologna chiedendo la sospensione dell’iter del Piano urbanistico generale adottato lo scorso ottobre dall’assemblea dell’ente dei dieci Comuni. "Riteniamo che tra la fase di assunzione del piano, nel 2023, e quella di adozione siano state introdotte modifiche che costituiscono vere e proprie ‘importanti innovazioni’", afferma Simone Carapia, capogruppo dei meloniani al Circondario. Tra le criticità evidenziate, FdI denuncia la mancata ripubblicazione del piano, nonostante le innovazioni apportate incidano "direttamente sul consumo di suolo e sulla sicurezza del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

