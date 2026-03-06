Carabinieri a Cosenza | 9 giorni di sicurezza per le donne

Dal 7 al 15 marzo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza ha organizzato diverse iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Durante questo periodo, le forze dell’ordine hanno dedicato nove giorni di attività e servizi specifici per garantire maggiore sicurezza alle donne nella città. Le operazioni si sono concentrate su controlli, incontri e interventi mirati per rafforzare la presenza sul territorio.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza ha attivato un calendario fitto di iniziative per la Giornata Internazionale della Donna, che si estende dal 7 al 15 marzo. L'obiettivo è portare l'azione di prossimità nelle piazze e nei centri di aggregazione della provincia brutia. Nelle strade di Cosenza e dei comuni limitrofi, personale femminile dell'Arma allestirà punti informativi mobili. Verranno distribuiti materiali specifici su numeri di emergenza e reti di supporto dedicate alle vittime di violenza. L'azione di prossimità tra piazze e centri specializzati La strategia operativa si concentra sulla presenza fisica sul territorio, superando il mero annuncio burocratico.