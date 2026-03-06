Carabiniere di 23 anni in coma dopo l' incidente sulla Castrense | Una vita bloccata ferma tra incertezze e speranze

Un carabiniere di 23 anni rimasto ferito nell’incidente sulla strada provinciale Castrense, tra Canino e Montalto di Castro, si trova attualmente in coma. L’incidente, avvenuto il 21 febbraio, ha coinvolto tre militari, di cui uno è in condizioni critiche. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

È in coma uno dei tre carabinieri rimasti feriti nel grave incidente avvenuto sulla strada provinciale Castrense, tra Canino e Montalto di Castro, il 21 febbraio. Il militare, Mattia, di appena 23 anni, dopo lo schianto era stato trasportato in condizioni disperate in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Nelle ultime ore è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per sostenere le spese mediche e logistiche legate alla sua delicata situazione. In un giorno circa la sottoscrizione ha già raggiunto i 13mila euro, a fronte di un obiettivo fissato a 18mila euro. A promuovere l'iniziativa sono alcuni amici del giovane carabiniere, che hanno voluto raccontare la sua storia nel messaggio che accompagna la raccolta: "In questi giorni, tra lo scorrere delle vite, abbiamo un unico pensiero.

