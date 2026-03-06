cara foresta

Nel suo nuovo libro, Guido Gazzilli conclude un percorso complesso che lo ha portato a esplorare i temi legati alla natura e alla relazione tra uomo e ambiente. Attraverso le sue parole, si racconta un viaggio iniziato con intenzioni chiare, culminato in un testo che riflette le sue esperienze e osservazioni. Il volume si rivolge a un pubblico interessato a scoprire aspetti meno conosciuti della natura e delle sue connessioni con la vita quotidiana.

“Ogni mattina all’alba entro nella foresta. È la mia casa, il mio territorio ancestrale. Mi chiamo Guido, e sono il suo custode”. Guido è Guido Gazzilli, fotografo romano nato nel 1983, che predilige il bianco e nero, la grana evidente, le sfocature, con cui negli anni ha sviluppato una narrazione intima, soggettiva e nostalgica. Spesso i suoi lavori nascono come diari che mettono in relazione luoghi, esseri viventi, stati d’animo, e allo stesso tempo confluiscono in piccole riflessioni sull’identità, i corpi e l’esperienza umana. (Grani Edizioni) è un libro che segna la riconciliazione con un passato gravoso, lungo un percorso complicato e doloroso legato alla sua famiglia, e in particolare alla vicenda di Francesco, il padre violento, malato di bipolarismo e schizofrenia, consumato da anni di ricoveri e cure psichiatriche. 🔗 Leggi su Internazionale.it

