Capo Idf | ‘eliminata minaccia missilistica iraniana’

Il Capo di stato maggiore israeliano ha annunciato che Israele ha eliminato la minaccia del sistema missilistico balistico iraniano. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che il paese ha portato a termine questa operazione e ora si prepara per la fase successiva della campagna. La notizia riguarda un intervento militare che ha coinvolto il sistema missilistico iraniano.

"Israele è riuscito a sopprimere il sistema missilistico balistico iraniano. Ora passiamo alla fase successiva della campagna", lo ha detto il Capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir in una dichiarazione. "Ora aumenteremo il colpo inferto alle fondamenta del regime. Abbiamo altre mosse sorprendenti. Daremo la caccia ai nostri nemici, tutti quanti", ha aggiunto. "Nel giro di 24 ore, i piloti hanno spianato la strada per Teheran. Abbiamo distrutto circa l'80% dei sistemi di difesa aere, ottenuto una superiorità aerea pressoché totale nei cieli iraniani. Neutralizzato oltre il 60% dei lanciatori di missili balistici". (ANSA) L'Iran dispone di missili balistici potenzialmente in grado di raggiungere fino a 3 mila chilometri di distanza, e quindi teoricamente anche la città di Roma.