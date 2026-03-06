Cantone sarà il nuovo capo della Procura salernitana | designazione all?unanimità

Raffaele Cantone è stato scelto all’unanimità come nuovo capo della Procura di Salerno. La decisione è stata presa recentemente e la nomina sembra ormai definitiva. La Procura della Repubblica di Salerno si avvicina così a una nuova gestione, con Cantone che prenderà il comando degli uffici giudiziari locali. La sua designazione rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione giudiziaria della città.

La Procura della Repubblica di Salerno è sempre più vicina a Raffaele Cantone. Sarà quasi sicuramente lui il nuovo capo degli uffici giudiziari salernitani dopo che la quinta commissione del Csm ha deliberato all'unanimità di proporlo al plenum del Csm come nuovo procuratore di Salerno. Ora l'indicazione di Raffaele Cantone - che attualmente è procuratore capo a Perugia - per la guida dell'omologo ufficio requirente di Salerno, dovrà essere solo ratificata dal plenum dell'organo di autogoverno della magistratura.