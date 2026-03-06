Canta Da Vinci Al Maradona in 48.000

Al Maradona si sta preparando per una serata speciale che coinvolge circa 48.000 spettatori. La data dell’evento è imminente e il pubblico si sta radunando nell’impianto sportivo, pronto ad assistere alla manifestazione. La struttura si sta riempiendo e le autorità stanno svolgendo i controlli di sicurezza necessari prima dell’inizio.

Il Maradona si prepara a vivere una serata speciale prima ancora del fischio d'inizio. Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, sarà protagonista allo stadio di Fuorigrotta prima della sfida tra Napoli e Torino. Lo racconta Fabio Mandarini, inviato a Napoli del Corriere dello Sport, che ricostruisce l'evento organizzato dal club azzurro per celebrare l'artista napoletano e il legame tra la squadra e la città. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il cantante salirà sul palco dello stadio davanti a circa cinquantamila spettatori, gli stessi previsti per la partita contro i granata. Napoli si prepara a riabbracciare Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo grazie al brano "Per Sempre sì".