Can Yaman furioso sui social | accuse sul fisico e la replica durissima agli haters i fan si dividono

Negli ultimi giorni, l’attore è stato protagonista di un acceso scambio sui social, dove ha risposto duramente alle critiche rivolte al suo aspetto fisico. La discussione ha diviso i fan, con alcuni sostenitori che lo hanno difeso e altri che hanno continuato ad attaccarlo. La polemica ha attirato l’attenzione di molti utenti, portando l’argomento sotto i riflettori delle piattaforme digitali.

Negli ultimi giorni Can Yaman è tornato al centro delle discussioni sui social, questa volta non per una nuova serie televisiva o per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma per uno scontro diretto con gli haters online. L'attore turco, molto seguito su Instagram, ha deciso di rispondere pubblicamente ai commenti negativi sul suo fisico, accusando alcuni utenti di diffondere insinuazioni e critiche gratuite. Il suo sfogo ha riacceso il dibattito sul rapporto tra celebrità e " leoni da tastiera", cioè persone che attaccano o insultano sui social rimanendo dietro lo schermo. Tutto è partito da una serie di commenti comparsi sotto alcune foto pubblicate dall'attore dopo l'allenamento in palestra. Can Yaman risponde agli haters: la foto del fisico fa impazzire i socialStanco delle continue insinuazioni sulla sua forma fisica, Can Yaman ha deciso di affrontare direttamente i suoi haters social. È solo fortunato: Can Yaman risponde alle accuse sui socialL'attore di Sandokan replica punto per punto alle accuse ricevute online. Un messaggio diretto contro le polemiche social riguardanti il suo corpo ... Can Yaman e la nuova frontiera del body shaming maschile: quando anche gli uomini diventano bersaglio dei socialDalle critiche al fisico alle accuse di fare uso di doping l'attore turco mette a nudo un fenomeno in crescita. "Quale è il segreto del fisico di Can Yaman Usa delle bombette, fa delle siringhe, perché è ricco.." Usa l'ironia il noto attore sui social per descrivere il suo incredibile fisico. Nel post polemico, Can chiude il discorso con un "bla bla bla" per zittire le polemiche