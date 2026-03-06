Camini per il mercato ipogeo | Non belli ma indispensabili

I camini installati nel mercato ipogeo non sono esteticamente belli, ma sono necessari per permettere l’uso di 1.000 metri quadrati dell’area sotterranea. La loro funzione principale è facilitare la ventilazione e il ricambio d’aria, garantendo condizioni di sicurezza e funzionalità all’interno dello spazio. La decisione di procedere con questa soluzione è stata comunicata dagli organizzatori del progetto.

"I camini non sono belli, ma ci consentiranno di utilizzare 1.000 metri quadri del mercato ipogeo". L'assessora ai lavori pubblici Alice Moggi (nella foto) è intervenuta nel dibattito sulle nuove strutture installate in piazza della Vittoria per spiegare le motivazioni dell'intervento legato alla "Ristrutturazione edilizia del mercato ipogeo" per un importo di circa 2,5 milioni di cui 2,3 finanziati dall'Unione europea - Next generation Eu. "Per poter riqualificare uno spazio culturale, aggregativo e sociale di 1.000 metri quadri a disposizione della città, sotto la piazza principale – ha spiegato Moggi – è stato necessario, in base alla normativa vigente, progettare un impianto di areazione che consentisse un adeguato ricambio d'aria.