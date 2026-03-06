Cambiamenti di chatgpt potrebbero farti non perdere mai il filo

Sono state annunciate modifiche all'app ChatGPT su Android nella versione di sviluppo 1. Queste novità sono pensate per aiutare gli utenti a seguire meglio le conversazioni e ridurre il rischio di perdere il filo. Le modifiche riguardano aspetti dell'interfaccia e delle funzioni, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di utilizzo e semplificare l'interazione con l'app.

Questo testo presenta le modifiche previste per l'app ChatGPT su Android, riferendosi alla versione di sviluppo 1.2026.062. Le novità principali mirano a migliorare la continuità dell'uso, l'esperienza di editing delle immagini, l'evoluzione dei profili utente e la gestione della barra laterale. Le informazioni riportate riflettono osservazioni su aggiornamenti in fase di sviluppo e possono subire ulteriori adeguamenti prima del rilascio pubblico. È in corso un rafforzamento della memoria contestuale in grado di riportare l'utente al punto esatto dell'attività all'interno dell'app. In caso di multitasking tra applicazioni o di chiusura forzata, la funzione potrebbe consentire di riprendere senza perdere il filo del lavoro svolto, offrendo una continuità operativa molto più fluida rispetto agli approcci attuali.