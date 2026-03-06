Caltanissetta | il 5 marzo la Prefettura conferma le cariche capitanali

Il 5 marzo 2026, presso la Prefettura di Caltanissetta, si è tenuto un incontro tra il Vice Prefetto Ferdinando Trombadore e i rappresentanti della Real Maestranza. Durante l'incontro sono state confermate le cariche capitanali per la comunità locale. La riunione ha coinvolto figure istituzionali e membri della realtà storica della città.

Il 5 marzo 2026, presso la Prefettura di Caltanissetta, si è svolto un incontro istituzionale tra il Vice Prefetto Ferdinando Trombadore e i membri della Real Maestranza. La cerimonia ha il conferimento delle Cariche Capitanali per l'anno corrente, consolidando il legame tra le autorità statali e la tradizione religiosa locale. Questo evento non è un semplice rito formale, ma rappresenta un momento chiave per la continuità dei riti della Settimana Santa nel territorio nisseno. La presenza del rappresentante dello Stato al fianco dei capi della confraternita sottolinea come la tradizione sia percepita come pilastro identitario della città. Durante l'incontro, lo scambio di parole ha messo in luce il valore storico che questa organizzazione custodisce da secoli.