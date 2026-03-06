Caltagirone successo per Un libro per la città | acquistati dalla biblioteca 500 nuovi volumi

A Caltagirone sono stati acquistati 500 nuovi volumi per la biblioteca comunale, grazie a un finanziamento di 16mila euro dal ministero della Cultura. I libri includono testi su scacchi, fotografia e ceramica, oltre a narrativa italiana e straniera, saggi e pubblicazioni per bambini e ragazzi. Tutti i nuovi volumi sono stati acquistati presso librerie del territorio.

I cittadini, infatti, attraverso l'iniziativa “Un libro per la città”, sono stati coinvolti nella scelta dei libri poi acquistati, fornendo suggerimenti e indicazioni. Pervenute 217 richieste da singoli, associazioni e istituti scolastici, a cui si sono aggiunte le scelte delle bibliotecarie in base alle esigenze dell'utenza. Adesso i volumi sono disponibili nelle due biblioteche comunali: la "Emanuele Taranto" e quella dell'istituto comprensivo "Alessio Narbone". Dalla biblioteca comunale “Emanuele Taranto” e dall'amministrazione si ringraziano i tanti che, con i loro suggerimenti, hanno contribuito all'iniziativa. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Salerno, riapre la Biblioteca Comunale: 10 mila volumi e nuovi spazi all’Hub Sichelgaita

Neuropsichiatria infantile, volumi donati dalla bibliotecaS’intitola ‘Leggere per Crescere in più lingue’ il progetto a favore dell’inclusione e dello sviluppo dei bambini sviluppato dall’Unità Operativa di...

Approfondimenti e contenuti su Caltagirone successo per Un libro per....

Discussioni sull' argomento Per la procura di Milano Caltagirone e Del Vecchio erano d'accordo su Generali fin dal 2019; Caltagirone, via libera al bilancio di previsione 2026-28; Caltagirone, sequestrati oltre 280 grammi di cocaina, un arresto; Sanremo 2026, chi è Levante: dagli esordi alla depressione post partum. Testo e significato del brano 'Sei tu'.

Mps, la Borsa sembra sorprendersi della cacciata di Lovaglio ma lo sanno tutti che Caltagirone predilige manager servili x.com

Buon pranzo da Caltagirone Questi si che sono spaghetti aglio, olio e peperoncino - facebook.com facebook