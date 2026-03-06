Caltagirone successo per Un libro per la città | acquistati dalla biblioteca 500 nuovi volumi

Da cataniatoday.it 6 mar 2026

A Caltagirone sono stati acquistati 500 nuovi volumi per la biblioteca comunale, grazie a un finanziamento di 16mila euro dal ministero della Cultura. I libri includono testi su scacchi, fotografia e ceramica, oltre a narrativa italiana e straniera, saggi e pubblicazioni per bambini e ragazzi. Tutti i nuovi volumi sono stati acquistati presso librerie del territorio.

I cittadini, infatti, attraverso l'iniziativa “Un libro per la città”, sono stati coinvolti nella scelta dei libri poi acquistati, fornendo suggerimenti e indicazioni. Pervenute 217 richieste da singoli, associazioni e istituti scolastici, a cui si sono aggiunte le scelte delle bibliotecarie in base alle esigenze dell'utenza. Adesso i volumi sono disponibili nelle due biblioteche comunali: la "Emanuele Taranto" e quella dell'istituto comprensivo "Alessio Narbone". Dalla biblioteca comunale “Emanuele Taranto” e dall'amministrazione si ringraziano i tanti che, con i loro suggerimenti, hanno contribuito all'iniziativa. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

