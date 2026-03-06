Il calendario della Formula 1 2026 comprende 24 Gran Premi, partendo dall’Australia e concludendosi ad Abu Dhabi. La stagione si svolgerà con lo stesso numero di gare delle edizioni del 2024 e del 2025. Tra le tappe figurano diverse piste in Europa, Asia e America, mentre le gare Sprint si terranno in alcune di queste località.

Il Mondiale 2026 di Formula 1 scatterà dall’Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento (Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiale F1 2026: il programma dei 24 Gran Premi. Dove si svolgeranno le Sprint

Leggi anche: Calendario Mondiale F1 2026: il programma di tutti i 24 Gran Premi. Dove si svolgeranno la Sprint

Formula 1, il calendario del Mondiale 2026: le date e gli orari dei Gran Premi e dove vederli in tvIl Mondiale di F1 2026, 24 gare, sta per iniziare, domenica 8 marzo con il Gran Premio d'Australia, a Melbourne si concluderà domenica 6 dicembre con...

Aggiornamenti e notizie su Calendario Mondiale.

Temi più discussi: Calendario Formula 1 2026: tutte le date e i circuiti ufficiali; Formula 1, il calendario del Mondiale 2026: le date e gli orari dei Gran Premi e dove vederli in tv; Mondiale 2026: quando la prima Sprint Race del 2026. IL CALENDARIO; Formula 1, il calendario completo del Mondiale 2026: date e orari dei 24 Gran Premi.

Le date, i circuiti e il dettaglio con gli orari italiani di tutte le sessioni del calendario di Formula 1 della stagione 2026Scopri il calendario ufficiale della Formula 1 2026: tutte le date, i circuiti e il dettaglio degli orari italiani di prove libere, qualifiche e gare di F1 ... motorbox.com

Calendario Formula 1 2026: tutte le date e i circuiti ufficialiIl calendario aggiornato e tutti i circuiti del Mondiale F1 2026: date e orari del 24 GP del campionato. Dall’Australia ad Abu Dhabi passando per l’Arabia Saudita ... iconmagazine.it

F1, Sprint Race per il Mondiale 2026: calendario e date delle gare #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com

Anteprima mondiale!!!!!! Il Calendario Corrintuscia 2026 Verrà presentato ufficialmente questo sabato, 10 gennaio 2026, alle ore 18 presso la biblioteca comunale di Tarquinia - facebook.com facebook