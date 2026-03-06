calendario inter il programma del weekend di pasqua e della semifinale di coppa italia

Per il weekend di Pasqua, l'Inter ha programmato le partite della 31a giornata di Serie A contro la Roma a San Siro, con orari ancora da confermare. Contestualmente, si svolgerà anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia. La società ha pubblicato il calendario ufficiale degli impegni, che coinvolgono entrambe le competizioni e si svolgono nel prossimo fine settimana.

