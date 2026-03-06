Calciomercato Milan ritorno di fiamma a sorpresa | ecco il nome in attacco

Il Milan ha iniziato a muoversi sul mercato estivo e ha già in mente alcuni obiettivi, tra cui un attaccante low cost individuato da Tare. La società ha già programmato alcune mosse e sta monitorando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo. Si aspetta di conoscere le prossime decisioni e eventuali sviluppi nelle trattative in corso.

Mentre la stagione prosegue, tra le mura di 'Casa Milan' già si pensa alla prossima sessione estiva di calciomercato. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare sono al lavoro per individuare i migliori talenti da portare a Milano per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, anche in ottica Champions League. PROSSIMA SCHEDA Per la prossima stagione, infatti, al Milan servirebbero diverse pedine. Se a fine stagione il Diavolo avrà centrato il suo obiettivo, ovvero un posto tra le grandi d'Europa, a differenza di quest'anno gli impegni settimanali saranno molteplici e la panchina andrebbe allungata di parecchio, onde evitare buchi improvvisi legati a possibili infortuni.