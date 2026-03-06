Calcio | Terza categoria Coppa provinciale Trionfa lo Sporting Forte

Nella partita di calcio di terza categoria valida per la coppa provinciale, lo Sporting Forte ha battuto il San Lorenzo con il punteggio di 2 a 1. La formazione dello Sporting Forte dei Marmi ha schierato Bedei, Lorenzoni (subentrato Bazzichi), Salvini, Perregrini (che ha lasciato il campo Mussi), Vannucci, Ambrosi, Poli, Beraglia (entrato Landi), Macchiarini Orlandi e Fra.

SPORTING FORTE 2 SAN LORENZO 1 SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni (Bazzichi), Salvini, Perregrini (Mussi), Vannucci, Ambrosi, Poli, Beraglia (Landi), Macchiarini Orlandi, Fra. Tosi, Cacioppo. (A disposizione: Manattini, Galeotti, Coppedè, A. Maggi, Ticci). All. G. Maggi. SAN LORENZO: Bolognesi, Simonetti, Dianda, Marlia, Vannucci, Ricci, Cretella (L. Pavan), Pellegrini, Kishta (Esposito), Giannecchini (Massagli), Decanini. (A disposizione: Berti, Matteucci, Madda, A. Pavan, Serafini). All. Guerra. Arbitro: Baldi di Viareggio (assistenti di linea Checchi e Intermite di Viareggio). Reti: 6’ st Decanini (SL), 20’ st Cacioppo (SFDM), 41’ st Tosi rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio: Terza categoria. Coppa provinciale. Trionfa lo Sporting Forte Calcio: Terza categoria. Sporting Forte sul doppio fronte. Exploit del LidoIn Terza categoria si è giocata la 19ª giornata di campionato (4ª di ritorno nel girone B di Lucca e 6ª in quello unico di Massa Carrara) dove il... Calcio Terza: il punto sul campionato e stasera semifinale di coppa provinciale Stiava-Sporting Forte dei Marmi. Marzio Luisotti e Denis Piciullo a colpi di golIn Terza categoria si è giocata la 18ª giornata di campionato (3ª di ritorno nel girone B di Lucca e 5ª invece in quello unico di Massa Carrara). Una raccolta di contenuti su Sporting Forte. Temi più discussi: Coppa Provincia Lucca. Lo Sporting Forte dei Marmi alza la Coppa! Battuto in rimonta il San Lorenzo!; Allo Sporting Forte dei Marmi la Coppa provinciale di Terza Categoria: vittoria in rimonta con il San Lorenzo; Sporting Forte dei Marmi vince la Coppa Terza Categoria -; Terza categoria. C’è il derbyssimo Retignano-Montagna. Calcio: Terza categoria. Stasera finale di Coppa a Capezzano. Sporting Forte contro San LorenzoIn campionato è stata la giornata delle stazzemesi: il Retignano fa suo il derby nel girone di Lucca, il Terrinca vince 2-0 nell’apuano. msn.com Il San Lorenzo sconfitto di misura nella finale. Lo Sporting Forte dei Marmi fa sua la CoppaSan Lorenzo 1 Sporting Forte dei Marmi 2 SAN LORENZO: Bolognesi, Simonetti, Dianda, Marlia, Vannucci, Ricci, Cretella (27’ st L. Pavan), Pellegrini (42’ ... msn.com Sporting Forte dei Marmi vince la Coppa Terza Categoria Sul campo neutro di Capezzano lo Sporting batte in rimonta il San Lorenzo 2-1. Vittoria che qualifica i nerazzurri alla fase regionale Sul manto erboso del 'Maggi-Matteucci' di Capezzano è andata in sc - facebook.com facebook