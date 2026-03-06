Calcio | Terza categoria Coppa provinciale Trionfa lo Sporting Forte

6 mar 2026

Nella partita di calcio di terza categoria valida per la coppa provinciale, lo Sporting Forte ha battuto il San Lorenzo con il punteggio di 2 a 1. La formazione dello Sporting Forte dei Marmi ha schierato Bedei, Lorenzoni (subentrato Bazzichi), Salvini, Perregrini (che ha lasciato il campo Mussi), Vannucci, Ambrosi, Poli, Beraglia (entrato Landi), Macchiarini Orlandi e Fra.

SPORTING FORTE 2 SAN LORENZO 1 SPORTING FORTE DEI MARMI: Bedei, Lorenzoni (Bazzichi), Salvini, Perregrini (Mussi), Vannucci, Ambrosi, Poli, Beraglia (Landi), Macchiarini Orlandi, Fra. Tosi, Cacioppo. (A disposizione: Manattini, Galeotti, Coppedè, A. Maggi, Ticci). All. G. Maggi. SAN LORENZO: Bolognesi, Simonetti, Dianda, Marlia, Vannucci, Ricci, Cretella (L. Pavan), Pellegrini, Kishta (Esposito), Giannecchini (Massagli), Decanini. (A disposizione: Berti, Matteucci, Madda, A. Pavan, Serafini). All. Guerra. Arbitro: Baldi di Viareggio (assistenti di linea Checchi e Intermite di Viareggio). Reti: 6’ st Decanini (SL), 20’ st Cacioppo (SFDM), 41’ st Tosi rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

