Calcio il Napoli supera il Torino nell’anticipo e consolida il terzo posto

Il Napoli ha battuto il Torino con il punteggio di 2-1 nell’anticipo di calcio, mantenendo saldo il terzo posto in classifica. La squadra di Conte ha segnato con Alisson Santos ed Elmas, mentre il Torino ha ridotto le distanza grazie a un gol di Casadei nel finale. La vittoria si aggiunge a quella precedente contro il Verona, rafforzando la posizione in campionato.

Continua la marcia del Napoli verso la qualificazione alla Champions League. Ancora un 2-1 per la squadra di Conte dopo quello con il Verona, visto che al Maradona sono i gol di Alisson Santos ed Elmas a piegare un Torino che aveva riacceso le sue speranze nel finale con il gol di Casadei. Sono tre punti pesanti per il Napoli che consolida il terzo posto, portandosi a +8 sul Como quinto e a -1 dal Milan, impegnato domenica nel derby. Il Torino, invece, resta quattordicesimo a +6 dal terzultimo posto. Il Napoli spinge subito sull’acceleratore ed infatti al settimo minuto trova il gol del vantaggio. Dopo il gol alla Roma, Alisson Santos trova ancora la via della rete in casa, anche con la complicità di Paleari. 🔗 Leggi su Oasport.it

