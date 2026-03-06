Calcinaro scortato dalla maggioranza E’ subito polemica

L’assessore alla Sanità ha effettuato la sua prima visita al Santa Croce, accompagnato solo dai consiglieri regionali di maggioranza. La presenza della delegazione ha suscitato immediatamente reazioni critiche, evidenziando come la rappresentanza politica si sia limitata ai membri di una parte del consiglio. La visita ha attirato l’attenzione di chi si aspetta un coinvolgimento più ampio.

Prima visita dell'assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, al Santa Croce ed è subito polemica perchè "scortato esclusivamente dai consiglieri regionali di maggioranza". Non l'hanno presa bene nè l'ex sindaco Massimo Seri, oggi consigliere regionale Massimo Seri (lista Matteo Ricci presidente) che parla di "vergogna" nè la capogruppo di M5S Marta Ruggeri: "È inaccettabile che la sanità sia trattata come una questione di parte, trasformando un momento istituzionale in una sfilata politica, in quella che ormai sembra essere diventata 'cosa loro', calpestando i più elementari protocolli, la trasparenza e la partecipazione". "Sembra che abbiano paura – incalza Seri – e debbano nascondere qualcosa.