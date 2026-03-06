Calci pugni e aste delle bandiere usate come armi | 22 tifosi banditi dagli stadi

Venti due tifosi sono stati banditi dagli stadi dopo una rissa scoppiata prima di una partita a Palazzolo sull'Oglio. Le immagini mostrano che i partecipanti si sono affrontati con calci, pugni e hanno usato le aste delle bandiere come armi. Tutti i coinvolti sono stati identificati e le autorità hanno preso provvedimenti contro di loro.

Si erano picchiati prima della partita con calci, pugni e perfino con le aste delle bandiere: identificati tutti i tifosi coinvolti nella maxi rissa scoppiata fuori dallo stadio di Palazzolo sull’Oglio. Per 22 di loro è scattato il Daspo, con divieti di accesso alle manifestazioni sportive che arrivano fino a 10 anni. Gli scontri risalgono a domenica 8 febbraio, nei dintorni dello stadio comunale di Palazzolo sull’Oglio, poco prima del match di Serie D tra i padroni di casa e la Pistoiese. Le squadre non erano ancora scese in campo, ma gli animi dei tifosi erano già incandescenti: verso le 14 una ventina di persone si era affrontata all’esterno dell’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

