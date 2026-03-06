Calci pugni e aste delle bandiere usate come armi | 22 tifosi banditi dagli stadi

Dopo una maxi rissa avvenuta fuori dallo stadio di Palazzolo sull’Oglio, 22 tifosi sono stati banditi dagli impianti sportivi. Prima del calcio d’inizio, i tifosi coinvolti si sono affrontati usando calci, pugni e aste delle bandiere come armi, portando all’identificazione di tutti i partecipanti. La polizia ha preso provvedimenti nei confronti di coloro che hanno preso parte alla violenta colluttazione.

Si erano picchiati prima della partita con calci, pugni e perfino con le aste delle bandiere: identificati tutti i tifosi coinvolti nella maxi rissa scoppiata fuori dallo stadio di Palazzolo sull’Oglio. Per 22 di loro è scattato il Daspo, con divieti di accesso alle manifestazioni sportive che arrivano fino a 10 anni. Gli scontri risalgono a domenica 8 febbraio, nei dintorni dello stadio comunale di Palazzolo sull’Oglio, poco prima del match di Serie D tra i padroni di casa e la Pistoiese. Le squadre non erano ancora scese in campo, ma gli animi dei tifosi erano già incandescenti: verso le 14 una ventina di persone si era affrontata all’esterno dell’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

“Sei troppo lento a lavorare”. Calci e pugni al bracciante: le foto di armi da guerra inviate per intimorirloGrosseto, 13 febbraio 2025 – Li tenevano senza acqua e accesso ai bagni, con turni di lavoro massacranti e paghe ridicole.

